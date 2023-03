Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata, variantele fiind analizate de catre specialsiti. Decizia s-ar aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice.“Avem la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele…

- Creșterea exploziva a prețurilor pentru polițele RCA a ajuns in atenția Guvernului. Surse oficiale au declarat pentru TVR Info ca premierul Nicolae Ciuca a cerut explicații. Și abia astazi au venit și primele precizari de la reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea prețurilor RCA in vederea protecției consumatorilor, a declarat joi pentru HotNews.ro Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al ASF.

- Polițele RCA s-ar putea scumpi cu pana la 40% fața de anul trecut pentru tinerii cu mașini puternice. Noile tarife de referința, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru acest an, arata creșteri de prețuri pentru toate categoriile de varsta. Pentru toți șoferii majorarea este in medie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in curs de desfașurare o acțiune de control la Euroins, iar rezultatele vor fi facute publice in momentul finalizarii acestuia, au precizat luni pentru HotNews.ro oficialii autoritații. De asemenea exista și o plangere penala la Parchet impotriva companiei…

- Avand in vedere creșterea prețurilor cu circa 70% pe parcursul anului 2022, acest sistem a fost deja folosit de zeci de mii de asigurați. Recent, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a actualizat sistemul de calcul al prețului. Formula de calcul a prețului la care sunt repartizați șoferii care…

- Rusia nu va livra petrol in tarile care aplica plafonarea preturilor. Masura va intra in vigoare din data de 1 februarie pentru cel puțin cinci luni. Totusi se vor face exceptii, insa doar cu permisiunea lui Vladimir Putin.

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy Bege a anuntat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca joi va avea loc o discutie cu reprezentantii furnizorilor, pentru nelamuririle din legea privind plafonarea preturilor la energie. El a mentionat ca Autoritatea a publicat si un model de declaratie…