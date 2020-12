Autoritatea de Supraveghere Financiară derulează programul de reorganizare și modernizare București, 24 decembrie 2020 – In contextul tendinței globale de creștere a digitalizarii și a progreselor rapide care au loc la nivelul piețelor, Autoritatea de Supraveghere Financiara a demarat un program de evaluare și imbunatațire a activitații și de aliniere la cele mai bune practici, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor principale. Programul vizeaza aspecte precum imbunatațirea infrastructurii IT in vederea diminuarii riscurilor, imbunatațirea administrarii resurselor umane, precum și alte propuneri cu caracter general privind eficientizarea funcționarii. Totodata, Autoritatea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am simplificat accesul la rețetele compensate – ceea ce a favorizat administrarea sistemului de sanatate. In același timp, am introdus un amendament favorabil pacienților, prin care s-au facilitat urmatoarele proceduri: accesul la medicamentele gratuite, trimiterea documentelor medicale și eliberarea…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a lansat marți atacuri dure la adresa USR, calificand partidul drept ”bolșevic” și ”socialist”. Ieșirea lui Roman a fost provocata de Claudiu Nasui, deputat și șeful USR București, care a criticat un proiect de lege al acestuia prin care șefii din ASF (Autoritatea…

- Sapte societati de asigurare se incadreaza intr-un grad bun de conformare in ceea ce priveste cei trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Analiza comparativa a valorilor celor trei indicatori specifici…

- Sapte societati de asigurare se incadreaza intr-un grad bun de conformare in ceea ce priveste cei trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres."Analiza comparativa a valorilor celor trei…

- ​Peste 18.000 de consumatori au reclamat nereguli în piața asigurarilor în primul semestru din acest an, de mai mult de doua ori decât în perioada similara a anului trecut, însa doar 54% dintre aceștia au primit câștig de cauza din partea Autoritații de Supraveghere…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a transmis astazi un mesaj cu ocazia evenimentului "Clopotelul suna la BVB!", care deschide seria actiunilor organizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in cadrul campaniei internationale World Investor Week. Regasiti…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a efectuat, in perioada iulie - septembrie 2020, un control inopinat la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare, avand ca tema verificarea operatiunilor si a modului de inregistrare in evidentele contabile a operatiunilor de reasigurare si a rezervelor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a efectuat, in perioada iulie - septembrie 2020, un control inopinat la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A., avand ca tema verificarea operațiunilor și a modului de inregistrare in evidențele contabile a operațiunilor de reasigurare și…