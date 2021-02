Stiri pe aceeasi tema

- Piata de asigurari din Romania este o bomba cu ceas care va exploda cu siguranta anul acesta, avertizeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), entitate care precizeaza ca a transmis Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) un set de documente…

- ​Reclamata la DNA pentru ca ar proteja în controale asiguratorii RCA rau platnici, dar și cu un nou președinte numit în vara anului trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat în aceasta luna amenzi în valoare de 4,73 milioane de lei, catre membrii conducerii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 3,78 milioane de lei conducerea companiei City Insurance S.A. deoarece societatea nu a transmis institutiei informatiile relevante necesare verificarii programului de reasigurare al acesteia. "In sedinta Consiliului Autoritatii…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis in cadrul ședinței desfașurate miercuri sa amendeze companiile City Insurance și Euroins pentru plata cu intarzierea a despagubirilor constate in urma dosarelor de dauna RCA, informeaza instituția intr-un comunicat. Potrivit ASF, in urma…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat joi ca a amendat cu aproape un milion de lei cele mai mari doua companii de asigurari auto, pentru plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA.

- ​City Insurance și Euroins cumulau aproximativ 75% din portofoliul de asigurari RCA din România în primele noua luni din acest an, gradul de concentrare menținându-se la un nivel ridicat în acest sector, arata un raport publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- ​Gradul de concentrare din piața asigurarilor generale din România a crescut, primele trei societați (City Insurance, Euroins și Omniasig VIG) având împreuna 53% din totalul veniturilor la data de 30 iunie din acest an, se arata în raportul ASF privind stabilitatea piețelor financiare…