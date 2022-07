Stiri pe aceeasi tema

- Facebook si Instagram, in pericol sa fie inchise in Europa. Comisia irlandeza pentru protectia datelor si-a informat joi omologii din Europa ca va bloca Meta, proprietarul Facebook, sa trimita datele utilizatorilor din Europa in SUA.

- Parlamentul European a susținut miercuri, 6 iulie, o decizie a Comisiei Europene care prevede ca gazul natural și centralele nucleare vor fi clasificate drept energie verde. Astfel, proiectele de investiții in aceste domenii vor putea sa fie finanțate din fonduri europene si, la fel de important, nu…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze sa mai adopte sanctiuni impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei si, in schimb, sa faca eforturi pentru o incetare a focului si inceperea negocierilor, a declarat joi consilierul politic al premierului ungar Viktor Orban, transmite vineri Reuters. Fii…

- Uniunea Europeana lucreaza la un acord de achiziție comuna de vaccinuri și antivirale impotriva variolei maimuței, in contextul in care cazurile de imbolnavire cu aceasta boala virala, de obicei endemica in Africa, se intensifica in Europa și nu numai, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Cel mai mare producator offshore de petrol si gaze din China, CNOOC se pregateste sa renunte la operatiunile sale din Marea Britanie, Canada si Statele Unite, din cauza ingrijorarilor Beijingului ca activele ar putea fi supuse sanctiunilor occidentale, au spus surse din industrie, transmite Reuters.…