”Avand in vedere liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vine in sprijinul clientilor casnici din piata de energie prin infiintarea unui call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale. Experti din cadrul ANRE vor acorda consiliere tuturor consumatorilor care intampina dificultati in procesul de incheiere a unui nou contract in piata concurentiala”, precizeaza ANRE. Numarul de telefon este 0374.554.265 si poate fi apelat incepand din 7 ianuarie,…