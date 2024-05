Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (CRA) din Qatar au semnat un Memorandum de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice. Obiectivul principal al acestui memorandum este acela de a stabili…

- Romania colaboreaza cu Qatar. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ( ANCOM ) și Autoritatea de Reglementare in Comunicatii din Qatar au semnat un Memorandum de colaborare in domeniul comunicatiilor electronice, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Colaborarea…

- Seful Executivului a gazduit, luni, si ceremonia de semnare a Memorandumului de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice intre Romania si Qatar, parafat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Valeriu Stefan Zgonea, si presedintele…

- Romania și Coreea de Sud au semnat un Memorandum de Ințelegere privind cooperarea bilaterala in domeniul energiei nucleare, in prezența președinților celor doua țari, informeaza Ministerul Energiei. Memorandumul de Ințelegere vizeaza cooperarea in domeniul nuclear, inclusiv imbunatațirea echipamentelor…

- ”Am semnat, astazi (marți - n.r.), la Seul, impreuna cu omologul meu coreean, Shin Wonsik, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul apararii, primul document de acest fel incheiat intre cele doua tari. Sunt convins ca acest acord va oferi o baza solida…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Mariano Grossi. In cadrul discutiilor a fost reconfirmata stransa colaborare intre Romania si AIEA in dezvoltarea programului nuclear civil si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care aproba Contractul de finantare – Autostrada A3 Romania – Cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta – dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2023 si la Luxemburg la 20 noiembrie…

- Nr. 4628 februarie 2024 Acord, in premiera, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc cu privire la cooperarea in domeniul militar si tehnic Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si ministrul apararii nationale marocan, Abdeltif Loudyi,, au semnat, la Rabat, Acordul intre Guvernul Romaniei…