- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a ordonat sambata presei ruse sa suprime in continuturile lor orice referinta la civili ucisi de armata Federatiei Ruse in Ucraina, precum si termeni ca "invazie", "ofensiva" sau "declaratie de razboi", relateaza Reuters.

- Moscova a anunțat, vineri, 25 februarie, ca limiteaza parțial accesul la rețeaua sociala Facebook a companiei americane Meta, pe care o acuza ca „cenzureaza” mass-media rusa, relateaza Reuters . Autoritatea de reglementare a comunicațiilor de stat din Rusia acuza Facebook ca a ignorat cererile sale…

- Ambasada SUA in Rusia a lansat, aseara, o alerta pentru cetatenii americani aflati pe teritoriul Federatiei Ruse, din cauza unor amenintari cu atacuri in locuri publice.Potrivit comunicatului publicat pe site-ul ru.usembassy.gov , o alerta de securitate a fost lansata din cauza unor posibile atacuri.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit din nou, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre criza din Ucraina si despre arhitectura de securitate a Europei, cei doi lideri analizand si posibilitatea unei intalniri. "A continuat schimbul de puncte de vedere despre situatia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica in jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie in Ucraina, relateaza AFP. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa il reprezinta "destabilizarea din interior". "Nu…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus…

- Fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu (PMP) a declarat vineri seara, la B1TV, ca președintele Federației Ruse, nu blufeaza in cadrul conflictului din estul Ucrainei. In ultimele saptamani, SUA au acuzat Rusia ca desfasoara trupe in apropierea frontierei…

- Moscova este pregatita pentru dialog cu companiile straine de tehnologie asupra unor posibile interdictii pentru cele care nu au reprezentanta oficiala in Rusia pana la sfarsitul anului, a relatat luni Interfax, citand autoritatea de reglementare de stat a comunicatiilor. Potrivit Interfax,…