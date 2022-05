In scrisoare, autoritatea de reglementare il intreaba pe Musk de ce se pare ca nu a depus documentele necesare in termen de 10 zile de la achizitie si, de asemenea, se intreaba de ce, atunci cand Musk si-a dezvaluit participatia, a folosit un formular destinat investitorilor pasivi, in timp ce el punea sub semnul intrebarii in mod deschis politicile Twitter cu privire la libertatea de exprimare. Mai exact, SEC i-a cerut lui Musk sa explice de ce a optat sa depuna initial un formular de dezvaluire ”13G”, care este destinat investitorilor care intentioneaza sa detina actiuni an mod pasiv, in loc…