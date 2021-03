Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua companii sunt in conflict incepand din august anul trecut, cand producatorul de jocuri a incercat sa evite comisionul de 30% perceput de App Store prin slansarea propriului sistem de plati in cadrul aplicatii, care a condus la excluderea de catre Apple a jocului Fortnite din magazinul sau.…

- Un tribunal antitrust din Londra a decis luni ca Epic Games, creatoarea popularului joc Fortnite, nu poate da in judecata Apple in Marea Britanie in legatura cu sistemul de plati din App Store si controlul asupra descarcarilor de aplicatii, transmite Reuters. Cele doua companii sunt in conflict…

- Microsoft a publicat in App Store versiunea nativa pentru iPad a suitei sale de birou, la mai bine de un an dupa ce a lansat versiunea de iPhone si Android, insa facilitatile adaugate justifica intarzierea. Noua aplicatie Office grupeaza intr-un singur loc cele mai importante trei programe ale suitei:…

- Producatorul de mașini electrice Tesla investește în bitcoin; China face noi teste pentru introducerea unei monede digitale; dezvoltatorul jocului FIFA a anunțat prelungirea licenței UEFA pentru mai mulți ani; Apple ar urma sa înceteze, din urmatorul trimestru, sa mai produca iPhone 12 mini;…

- Uniunea Europeana a publicat vineri online contractul semnat anul trecut cu executivul european privind precomandarea vaccinului sau anti-COVID-19, sporind astfel presiuni asupra grupului, din cauza uneo importante intarzieri in livrarea vaccinului. Contractul a fost semnat pe 27 august, iar versiunea…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Google este prima mare corporatie de tehnologie examinata de Marea Britanie, dupa ce Regatul Unit a parasit blocul european, intrucat autoritatile de concurenta au anuntat vineri ca lanseaza o investigatie asupra schimbarilor planuite de Google in modelul de advertising, potrivit Bloomberg. Autoritatea…

- Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, nu și-a facut inca vaccinul impotriva Covid-19, chiar daca gigantul pe care il conduce a dezvoltat serul impreuna cu nemții de la BioNTech. Albert Bourla considera ca nu ar trebui sa „se bage in fața”, potrivit Business Insider. „Cand voi putea, il voi face. Am 59 de ani…