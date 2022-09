Autoritatea aeronautică civilă din Franţa a cerut companiilor aeriene să renunţe la jumătate din zborurile programate în ziua de 16 septembrie Autoritatea aeronautica civila din Franta (DGAC) a cerut marti companiilor aeriene sa renunte la jumatate din zborurile programate pentru ziua de vineri, dupa ce principalul sindicat al controlorilor de trafic aerian a anuntat ca intentioneaza sa organizeze o greva in ziua de 16 septembrie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

