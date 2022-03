Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis pentru aeronavele civile și de stat (naționale și straine), Autoritatea Aeronautica Civila informeaza ca a autorizat pentru data de 2 martie 2022, doua zboruri Cargo spre Republica Moldova.

- Autoritatea Aeronautica Civila a autorizat pentru data de 2 martie, doua zboruri Cargo spre Republica Moldova.Potrivit reprezentanților AAC, a fost autorizat un zbor cargo cu ajutor umanitar din partea Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați și un zbor cargo efectuat de operatorul

- Conducerea Aeroportului Iași a amenajat mai multe spații in zona de asteptare din Terminalul T1 pentru persoanele sosite din Ucraina care așteapta un avion catre vestul Europei. In Terminalul T3 au fost suplimentate scaunele din salile de așteptare. De asemenea, in parcarea aeroportului, cu ajutorul…

- Autoritatea Aeronautica Civila a autorizat pentru 28 februarie trei zboruri, dintre care un zbor de repatriere a cetatenilor Republicii Moldova din Sharm El-Sheikh, efectuat de Fly One, transmite IPN.

- In contextul in care spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis pentru aeronavele civile și de stat (naționale și straine), Autoritatea Aeronautica Civila informeaza ca a autorizat pentru data de 28 februarie 2022, urmatoarele zboruri: - Un zbor de repatriere a cetațenilor Republicii Moldova din…

- Dupa ce, joi, 24 februarie, din cauza situației alarmante din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis pana la data de o4 martie, iar toate zborurile au fost redirecționate, Autoritatea Aeronautica Civila (ACC) a venit cu unele precizari. Astfel, conform informațiilor, ACC, de comun…

- Operatorul aerian de stat din Romania, TAROM, anunta suspendarea zborurilor catre si dinspre Chisinau, ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova, se arata intr-un comunicat al companiei. “Va informam faptul ca Republica Moldova si-a inchis spatiul aerian incepand de astazi, 24 februarie…

- Tarom suspenda zborurile catre Chișinau! Moldova și-a inchis spațiul aerian. Compania aeriana Tarom a anunțat intr-un comunicat oficial ca, incepand de azi, nu mai zboara la Chișinau. Este posibil ca reluarea curselor sa se faca dupa 4 martie, dar acest lucru depinde de evoluția ulterioara a conflictului…