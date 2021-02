Autoritatea Aeronautică a simplificat depunerea documentelor online necesare acordării avizelor Autoritatea Aeronautica Civila Romana anunta simplificarea depunerii documentelor online necesare acordarii avizelor si introducerea posibilitatii achitarii tarifului de emitere a acestor documente, online, prin card bancar, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.



"Avand in vedere nevoia de aliniere a institutiilor statului la procesul de digitalizare european, precum si nevoia de adaptare continua la cerintele cetatenilor in materie de servicii online, Autoritatea Aeronautica Civila Romana a simplificat depunerea documentelor online necesare acordarii avizelor si a introdus

Sursa articol: agerpres.ro

