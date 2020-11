Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul nunții fiului fostului adjunct al Poliției Bihor, colonelul (r) Eugen Boc. Testul efectuat vineri de nora acestuia... The post Rasturnare de situație in cazul nuntii din vestul țarii! Test fals pozitiv pentru mireasa. Al doilea a iesit negativ appeared first on Renasterea…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundații, valabila pe rauri din 30 de județe din țara, pana vineri, la ora 14.00. The post Alerta de inundații in vestul țarii. Rauri din mai multe județe, sub cod galben appeared first on Renasterea banateana .

- Trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri Arad – doua de stingere si unul SMURD – cu 9 pompieri, au intervenit, duminica dimineata, in afara localitații Sintea Mica, pentru stingerea unui incendiu la un saivan ... The post Intamplare cumplita in vestul țarii: 60 de animale au ars de vii in saivanul…

- Biroul Electoral Central (BEC) a dispus anularea alegerilor pentru functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin si reluarea scrutinului, dupa ce a constatat nulitatea candidaturii social-democratului ... The post BEC anuleaza alegerile pentru functia de primar al unui oraș din…

- Hidrologii au emis, sambata, atenționari cod galben de inundații pe rauri din 26 de județe din țara, fiind posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit INHG, alertele sunt valabile pana duminica dimineața, la ora 10.00. The post Alerta de inundații in Romania, inclusiv in vestul țarii. Rauri din…

- Aproape 5.000 de apartamente din orasul Deva, judetul Hunedoara, nu au apa calda de peste doua saptamani. Termocentrala Mintia este oprita pentru ca nu sunt materiale de stricta necesitate. CITEȘTE ȘI: Zece focare de coronavirus in Timiș. Care sunt acestea Sunt afectate si scoli, si institutii publice,…

- O veste i-a cutremurat pe toți cei care l-au cunoscut pe barbatul din Arad care s-a aruncat de la etaj in zona noului stadion din localitate. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața iar polițiștii au deschis... The post Tragedie in vestul țarii: un barbat și-a pus capat zilelor aruncandu-se…

- Potrivit sindicalistilor, oamenii sunt nemultumiti pentru ca, din luna martie, nu au mai primit banii pentru decontarea navetei la locul ... The post Peste 200 de salariati protesteaza, pentru a doua zi consecutiv, la o companie din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .