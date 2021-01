In putinele zile cu zapada din iarna asta, am stat lipita de geam, privind jocul fulgilor de nea, asa cum faceam in copilarie, si in gand m-am intalnit cu Fetita, personajul unor incantatoare povesti ale scriitoarei Doina Cernica. Am indragit-o pe micuta trestie ganditoare de cum am apucat s-o cunosc, din paginile scrise de povestitoare, […] Articolul Autori si carti: Suntem inconjurati de povesti apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .