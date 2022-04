Autopsierii de la morga Spitalului Județean Suceva, trimiși în judecată pentru mită, înșelăciune și furt Patru autopsieri și o ingrijitoare de la Spitalul Județean de Urgența din Suceava au fost trimiși in judecata pentru luare de mita. Este vorba de toți autopsierii de la morga acestui spital. Dintre cele cinci persoane trimise in judecata, una se distinge pentru un șir de nelegiuri. In sarcina unei inculpate autopsiera, sunt aduse multe acuzații, care dovedesc ca aceasta n-are nimic sfant: ”in perioada februarie-aprilie 2020, a pretins și/sau a primit de la un numar de 36 de aparținatori ai persoanelor decedate sume de bani cuprinse inre 20 și 350 de lei sau alte bunuri, in legatura cu indeplinirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

