Stiri pe aceeasi tema

Sabrina Ionescu (New York Liberty), baschetbalista de origine romana, a reusit prim ul triple-double cu peste 30 de puncte din istoria WNBA, la meciul cu Las Vegas Aces, scor 116-107, noteaza news.ro.

Femeia care a spulberat azi-noapte mai multi muncitori in Iași, patru dintre acestia pierzandu-si viata, era de negasit vineri. Ulterior, aceasta s-a prezentat singura la poliție. Potrivit publicației Ziarul de Iași, femeia era la plimbare prin oraș, unde facea cumparaturi intr-un centru comercial.

Un membru al echipei avansate de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, informeaza politia vineri, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" cu Benedict Cumberbatch se mentine pentru al doilea weekend de la premiera pe prima pozitie la box office-ul nord-american cu 61 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, scrie Variety.

Ministrul adjunct de externe din Rusia, Alexander Grushko, susține ca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana va insemna prabușirea acesteia.

Regizorul si scenaristul american Paul Schrader, figura centrala a cinemaului New Hollywood, va fi distins cu Leul de Aur pentru intreaga cariera la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, informeaza site-ul revistei Variety.

Un incendiu provocat de seceta a distrus 166 de locuinte din nordul statului american New Mexico si ameninta alte sute de gospodarii in timp ce vantul intens alimenteaza flacarile inspre satele din zonele montane, au anuntat autoritatile locale, informeaza vineri Reuters.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție - sserviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5 au facut percheziții, miercuri, in Capitala și in județele Ilfov și Teleorman, pentru prinderea a doi falși peisagiști care au indus mai multe persoane in eroare, luandu-le banii.