Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, 56 de ani, a acuzat, luni, guvernul liberal condus de Ludovic Orban ca a blocat și a intarziat noua majorare a alocațiilor pentru copii.De Ziua Copilului, fostul premier al Romaniei a ieșit la atac, precizand, intr-o postare pe Facebook, ca actualul executiv ”nu da semne” ca ar vrea…

- Inainte de era pandemiei, aveam un hobby. Urmaream, cat de cat, dezbaterile de prin lume adunate, referitor la etica AI (prin AI, rog a se ințelege de aici incolo, Artificial Intelligence, adica prescurtarea denumirii computerizarii, robotizarii).

- Maastrichtul este un orașel al naibii de liniștit, cu doua gari, din care una (Maastricht Basarab, cum ar veni) este exact langa un uriaș spital universitar, unul dintre cele mai faimoase din tot Beneluxul.

- Ministrul educatiei, Monica Anisie respinge ideea amanarii sau anularii examenelor naționale și spune ca, cel mai probabil, elevii vor purta masti in salile de examen și vor fi maxim 10 in fiecare clasa. Monica Anisie a lamurit lucrurile in privința motivului pentru care Evaluarea și Bacalaureatul nu…

- Era o ploaie din aia tipica pentru Bruxelles. Rece, interminabila, marunta. Știți voi, din alea care sunt doar de doua ori pe an, acolo. Prima e din ianuarie in iunie, a doua e din iulie pana in decembrie. Doar atat ploua in capitala Belgiei.

- De-a lungul vremii, am constatat ca sunt total nepriceput in a face previziuni. De cate ori dau eu caștigator vreun candidat la ceva alegeri, pierde cu siguranța. Carevasazica, sunt analistul lui papuc, nu sunt in stare sa fac nicio previziune care sa se adevereasca.

- "In instituțiile europene respectul nu se cerseste, se cumpara. Asa cum ai vazut in textele pe care le-am publicat, nu cred ca locul nostru este in UE si sunt convins ca, mai devreme sau mai tarziu, aceasta constructie se va prabusi, pentru ca la baza ei avem de-a face cu inechitati flagrante iar…

- Caut in DEX. Nimic. Cuvantul nu exista in limba romana. Atunci cum s-ar traduce “Debt Mutualisation”? Ma gandeam sa ii zic “comunizare”, numai ca iar am verificat in DEX și nu se potrivește defel! Comunizare e, carevasazica, “bolșevizare sau propaganda pentru ideologia