Duminica seara au fost aprinse focuri de veghe in peste o suta de localitati din județele Harghita și Covasna pentru a reitera solicitarea autonomiei pentru maghiarii din Romania, transmite agenția maghiara de presa MTI . La fiecare dintre focurile de veghe aprinse pe inaltimile din apropierea asezarilor a fost citit proclamatia evenimentului, semnata, ca si in anii precedenti, de Balazs Izsak, presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), initiatorul si organizatorul focurilor de veghe. In unele locuri, focul de veghe a fost inconjurat de husari calare in uniforma, in alte locuri participantii…