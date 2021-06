Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…

- Parchetul francez a cerut joi, la Valence (sud-est), o pedeapsa de 18 luni de inchisoare impotriva lui Damien Tarel, care a recunoscut in instanta ca l-a palmuit pe presedintele Emmanuel Macron in cursul unei vizite intreprinse de acesta in regiunea sud-estica Drome, transmite AFP. Aceasta palma, ‘complet…

- Președintele francez Emmanuel Macron a vrut marți sa relativizeze palma primita de la un barbat în timpul unei vizite, denunțând ”fapte izolate” comise de catre indivizi ultraviolenți” care nu trebuie ”sa preia controlul asupra dezbaterii publice”, relateaza…

- Doua persoane au fost arestate în Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat în timpul unei plimbari în regiunea Drome din sud-estul Franței, relateaza Reuters citând presa franceza.BFM TV și RMC au publicat o înregistrare video distribuita…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile…

- Austria va comanda cel mai probabil un milion de doze de vaccin anti-Covid Sputnik V saptamana viitoare, a spus miercuri cancelarul Sebastian Kurz. Acesta nu a specificat daca țara va aștepta aprobarea Agenției Europene a Medicamentului inainte de a-l folosi, potrivit Reuters. Conservatorul Kurz este…

- Formatul contactului Președintelui rus, Vladimir Putin, cu Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, este in proces de examinare, urmind sa fie stabilit mai tirziu. Potrivit tass.ru, acest lucru a fost anunțat marți de Purtatorul de cuvint al liderului rus Dmitri Peskov.…