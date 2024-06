Automobilul electric european – simbolul eșecului? Dupa toata euforia și retorica, mașina electrica intra intr-o perioada mult mai incerta. Șoferii, producatorii și investitorii iși pun increderea in modelele pe benzina și motorina. Poate ca Uniunea Europeana a votat pentru interzicerea vanzarii de noi motoare cu combustie interna incepand cu 2035, dar acestea pot disparea pe scara larga – nu uitați ca […] The post Automobilul electric european – simbolul eșecului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

