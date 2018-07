Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte al BMW Group Europa Centrala si de Est, Christoph von Tschirschnitz a declarat ca marca pe care o reprezinta continua sa creada in motoarele diesel, in ciuda declinului vanzarilor acestora.

- Luiz Inacio Lula da Silva (72 de ani), fost presedinte al Braziliei, in prezent aflat in inchisoare, va comenta meciurile de la Campionatul Mondial din Rusia pentru postul TVT, scrie AFP. Anuntul a fost facut chiar de prezentatorul emisiunii de la televiziunea braziliana, Jose Trajano, fost director…

- In secolul al XIII-lea, existau putini care ajungeau la batranete, cu speranta medie de viata a barbatilor fiind de doar 31 de ani. Totusi, Cavalerii Templieri erau recunoscuti ca puteau trai chiar si mai mult de 60 de ani, in ciuda faptului...

- Pierre Hassner, expert francez in relatii internationale si ganditor impotriva violentei, razboiului si totalitarismului, a murit la 26 mai 2018, la Paris, a anuntat Institutul de Studii Politice din Paris, citat de AFP la 27 mai 2018, conform Agerpres.ro. S a nascut in Romania, la Bucuresti, in 1933,…

- Fast si propaganda la ceremonia de investire a lui Vladimir Putin ca presedinte al Rusiei, pentru a patra oara. Evenimentul, transmis in direct, a fost atat de atent regizat, incat parea un documentar.

- Doliu in politica romaneasca. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, dar si parlamentar al PSD, Nicolae Mischie, a incetat din viata. Decesul s-a produs in jurul orei 15,00 la Spitalul Elias, din Bucuresti, conform igj.ro.Citeste si: Cat de bogata este 'Prima Doamna a infernului':…

- Elena Basescu mai are cateva luni și va naște pentru a treia oara. Mezina familiei Basescu a vorbit despre perioada de dupa divorțul de Syda și a spus cateva lucruri in premiera despre noua ei viața. Elena Basescu: Copiii mei nu știu ca vor avea un frațior sau o surioara Intr-un interviu pentru revista…