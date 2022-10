Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schmidt fondatorul companiilor Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor din Romania și nu este implicat in activitatea operaționala a acestora, arata intr-o declarație Leonhard Georg Pfeffer, CEO și administrator al Automobile Bavaria, noteaza…

- Reprezentanții Automobile Bavaria au oferit prima reacție in scandalul „BMW-uri penru Poliție” și au spus ca autospecialele BMW 320ix „nu reprezinta mașini de lux”, ci mașini special concepute pentru autoritați.

- BMW reacționeaza in scandalul achiziției a 600 de autospeciale pentru Poliție. Prietenul președintelui nu mai are nici o funcție BMW reacționeaza in scandalul achiziției de automobile pentru Poliția Romana și transmite ca ”prietenul președintelui”, Michael Schmidt nu mai are funcții in cadrul subsidiarelor…

- Compania Automobile Bavaria susține intr-un comunicat remis miercuri, 12 octombrie, ca Michael Schmidt, acuzat de USR ca este prietenul președintelui Klaus Iohannis , nu este implicat in activitatea comerciala și nici in luarea deciziilor companiilor din Romania, deci „nu se pot face legaturi intre…

- Reprezentanții Automobile Bavaria au transmis, miercuri, ca Michael Schimdt nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor din Romania și nu este implicat in activitatea operaționala a acestora și, prin urmare, „nu se pot face legaturi intre viața personala a domnului Schmidt și activitatea acestor…

- Scandalul generat de licitatia prin care Politia Romana a cumparat 600 de BMW-uri de la firma condusa de Michael Schmidt, prietenul si sponsorul presedintelui Romaniei, a scos la lumina imensa caracatita care a acaparat statul roman.

- Scandalul achizitiei cu dedicatie pentru cele 600 de autospeciale BMW destinate Ministerului de Interne ia amploare exact inaintea dezbaterii si votului motiunii simple depusa la Camera Deputatilor de USR impotriva ministrului Lucian Bode. Citește și: Barbat atacat de urs, in stare critica la spital…

- Afacerea BMW: Cum explica șefii din Poliția Romana nevoia de mașini cumparate de la prietenul președintelui Iohannis Conducerea Poliției Romane a oferit justificari publice pentru achiziția a minimum 300 de BMW-uri de la Automobile Bavaria, firma deținuta de Michael Schmidt, prietenul președintelui…