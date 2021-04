Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea de multivitamine, probiotice, Omega-3 sau suplimente precum vitamina D poate contribui la diminuarea riscului infectarii cu SARS-CoV-2, virusul care produce COVID-19, mai ales in randul femeilor, informeaza luni revista British Medical Journal Nutrition Prevention &

- Utilizarea sistematica a unor dispozitive electronice pentru alungarea rechinilor ar putea evita situatiile in care peste 1.000 de persoane ar fi atacate si ranite in urmatorii 50 de ani in apele australiene, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP. Biologii marini au studiat atacurile…

- “Piata constructiilor din Iasi se va mentine stabila si in anul 2021, in ciuda contextului pandemic, si are perspective solide de crestere pe termen lung. In acest moment, in capitala Moldovei sunt peste 1.200 de proiecte de constructii aflate in diferite faze de realizare, intreaga piata locala fiind…

- Peste 40% din populatia Romaniei a avut, in timpul pandemiei de COVID-19, simptome anxioase sau depresive, releva rezultatele unui studiu realizat la o clinica din Cluj-Napoca. "Sanatatea psihica era o problema severa si inainte de pandemie cu o prevalenta anuala in randul europenilor de 38,2…

- Material de opinie de Maria Butcu, director Soluții de Servicii Externalizate, Deloitte Romania Anul 2020 a adus, pe langa provocarile de natura medicala și economica, numeroase reglementari care au adaugat complexitate mediului legislativ autohton, cu impact puternic asupra costurilor de conformare…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca porcii pot sa joace jocuri video cu ajutorul raturilor, dupa ce au supus unor teste patru astfel de animale care au continuat sa avanseze in joc desi dispozitivul care le oferea recompense s-a defectat, relateaza BBC si UPI, preluate de Agerpres.

- Semestrul II a adus si o regula noua, testarea elevilor si a profesorilor din unitatile de invatamant din Romania. Acestia vor fi testati in scoli, daca prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-COV-19.