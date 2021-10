Automatica inaugurează o nouă unitate de producţie în Otopeni (P) Aflata in apropiere de DN1, centura Bucuresti si aeroportul Henri Coanda, noua unitate de productie se intinde pe o suprafata de peste 7000 mp, pe un teren de 45.000 mp, ca parte a unui proiect indraznet de dezvoltare ce va continua in anii urmatori. Echiparea fabricii permite dublarea capacitatii de productie pentru gamele existente si revenirea catre domenii traditionale in Automatica, precum electronica sau integrarea robotilor industriali. Automatica este o companie cu traditie, in continua dezvoltare si modernizare, cu doua linii principale de produse: putere (echipamente electrice de joasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

