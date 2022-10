Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, importante forțe de ordine au derulat controale ample la mai multe școli, dar și la societațile din apropierea acestora, in special in baruri. Mai exact, au fost verificate 16 unitați de invațamant, 22 de societați comerciale din zona unitaților de invațamant și au fost ...

- VARADIA. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Varadia anunța demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacitații unitații de invațamant Școala Gimnaziala ”Romulus Fabian” Varadia, Comuna Varadia, Județul Caraș-Severin, in vederea gestionarii situației de pandemie generate de virusul Sars-Cov-2”,…

- In contextul inceperii, in data de 05 septembrie 2022, a noului an scolar, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean HUNEDOARA a dispus luarea de masuri specifice in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.…

- A venit momentul sa pașim cu incredere, curiozitate și curaj in noul an școlar. Fie ca vorbim despre elevi, parinți, dascali, decidenți din inspectoratele școlare și ministerul de resort, implicit primarul și cei din administrația locala, avem in fața un nou an plin de provocari. Chiar daca pare ca…

- Fara servicii de paza in peste jumatate dintre școli Mai bine de jumatate din unitațile de învațamânt din țara, circa 57%, nu au asigurate servicii de paza în preajma începutului de an școlar. În Vrancea, polițiștii și jandarmii au planuri de acțiune pentru asigurarea…

- Majoritatea unitatilor de invatamant din judetul Covasna nu au asigurati banii necesari pentru plata utilitatilor pana la sfarsitul anului, a declarat seful Inspectoratului Scolar, Kiss Imre. Acesta spune ca din discuțiile cu directorii de școli reiese 76 % din ei trebuie sa ceara autoritaților locale…

- Primarul Radauțiului Bogdan Loghin a convocat in ședința directorii tuturor unitaților de invațamant din municipiu pentru a se asigura ca noul an școlar debuteaza fara probleme. ”Noul an școlar incepe in cateva zile, astfel ca am organizat o intalnire cu toți directorii instituțiilor de invațamant din…

- Astazi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt s-a desfașurat o ședința de lucru privind desfașurarea in bune condiții a procesului educațional in noul an școlar 2022 – 2023. La aceasta intalnire au fost prezenți prefectul județului Olt, Florin Constantin Homorean, subprefectul județului Olt,…