Parintele a pus la intrarea intr-un cimitir un automat de la care cei care vin la mormintele rudelor pot cumpara lumanari produse de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Ideea i-a venit dupa ce a montat la cimitir camere de supraveghere.

"Exista un angajat care lucreaza opt ore pe zi la cimitir și care pleaca dupa-amiaza, cand i se termina programul. Uitandu-ma pe camerele de supraveghere, am observat ca majoritatea oamenilor care au acolo pe cei dragi trec pe la cimitir și nu gasesc nimic. Mulți incercau ușa, pe care o gaseau incuiata. Atunci am spus: trebuie sa gasim o soluție. Am discutat…