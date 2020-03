Autocunoasterea, secretul performantei si al leadershipului personal Fundatia LEADERS crede ca leadershipul personal si performanta pe termen lung incep cu autocunoasterea. Iar daca ti-ai tot pus intrebarea "cine sunt eu?" sau "ce trebuie sa fac?" de nenumarate ori in ultimul timp, dar inca nu ai gasit un raspuns pe masura asteptarilor tale, probabil, ei te pot ajuta.



Stim ca esti parte a unei generatii, dar mai stim ca esti unic. Au gandit LEADERS Explore, ca programul de leadership care sa iti raspunda la intrebarea "cine sunt eu?".



Cu o experienta de invatare de 20 de ani alaturi de cei 30 mii de absolventi, ti-au pregatit doua luni de autocunoastere,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

