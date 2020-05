Editorial Razvan Savaliuc: La multi bani, Lumea Banilor!

Poate cea mai plastica definitie a modului in care banul influenteaza viata omului este cea a lui Artur Schopenhauer, care in “Arta de a fi fericit” a cugetat: “Elita se lupta cu plictiseala, poporul se lupta cu mizeria. Fericita clasa de mijloc”. Fara bani in lumea moderna nu se prea poate…… [citeste mai departe]