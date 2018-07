In cazul in care masina ta e implicata intr-o tamponare, autocar.ro te poate ajuta! Detalii aflati in filmuletul urmator, dar si la 031 9455! Autocar.ro nu te lasa-n drum! (VIDEO) is a post from: Ziarul National Autocar.ro nu te lasa-n drum! (VIDEO) is a post from: Ziarul National