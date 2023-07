Autocar, surprins mergând cu spatele pe autostradăa A1 Soferul unui autocar a ramas fara permis pentru o perioada de 120 de zile, dupa ce a efectuat o manevra de mers inapoi, pe banda de urgenta a autostrazii A1, in zona km 226 Boita – Sibiu. Politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, dupa ce in spatiul public a aparut un material video cu soferul autocarului care facea manevra periculoasa pe autostrada. ”Ca urmare a aparitiei in spatiul media, la data de 8 iulie, a unui material video in care se observa cum soferul unui autocar efectueaza manevra de mers inapoi, pe banda de urgenta a autostrazii A1, in zona km 226, Boita, politistii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

