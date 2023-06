Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de 3 ani din Lupeni se afla cu parinții in apropierea unui bloc in care locuiește și a fost atacat de un caine din rasa Amstaff. Baiețelul a fost mușcat de piciorul drept și a ajuns de urgența la spital, in timp ce stapanul animalului spune ca patrupedul a scapat din casa accidental.…

- Calatorii zborului Viena-Iasi, ce trebuia sa aterizeze sambata 27 mai la Iasi, dar a fost rerutat la Budapesta si ulterior la Viena, sustin ca au fost tratati mizerabil de reprezentantii companiei austriece. Ei afirma ca au fost chiar si mintiti in mai multe privinte, iar drepturilor nu le-au fost respectate.…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…

- Moarte ingrozitoare pentru un roman pe o autostrada din Ungaria. Barbatul a intrat pe jos pe drumul de mare viteza, a fost lovit de o masina straina, iar apoi a fost calcat de alte 40 de autoturisme. Politistii il cauta acum pe vinovat, care a fugit de la locul faptei, dar si pe toti soferii implicati…

- Un barbat din judetul Maramures are dosar penal dupa ce politistii care au mers la locuinta sa au gasit-o pe fiica lui, in varsta de 25 de ani, tinuta in mizerie, avand pe ea urme de fecale, necroze si rani cu puroi.

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 105 migranți din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Migranții erau ascunsi in doua TIR-uri. Șoferii sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. In ultimele 24 de ore, la Nadlac II, s-au prezenta…

- Polițiștii din Gorizia (Friuli–Venezia Giulia) au oprit un autovehicul condus de un barbat de 31 de ani. In momentul opririi, in microbuz se aflau noua pasageri de naționalitate romana. Aceștia au fost surprinși sa vada ca șoferul a fost incatușat de forțele de ordine, fiind cautat de autoritați prin…

- Masuratorile pe Canalul Bastroe NU vor incepe de astazi. Deși Ucraina și-a dat acordul pentru asta, autoritațile de la Kiev inca nu au anunțat data la care vor incepe masuratorile și nici momentul in care experții romani vor putea urca la bordul navelor ucrainene. Nu au fost transmise parții romane…