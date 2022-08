Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

