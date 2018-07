Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu - Sebes catre aeroportul international Sibiu, o persoana suferind leziuni grave, iar alte treisprezece, leziuni usoare, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Traficul este blocat pe DN17, pe sensul de mers dinspre Bistrița, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in Poiana Stampei, judetul Suceava. Șoferul vehiculului, in care se aflau noua pasageri, a pierdut controlul din cauza vitezei și s-a rasturnat. Accidentul a avut loc duminica, pe DN17, potrivit Centrului…

- A fost o adevarata desfasurare de forte, in cursul noptii de joi spre vineri, in judetul Constanta, dupa ce un autocar in care se aflau mai mai multi copii, neinmatriculat in Romania, s-a rasturnat pe DN 2A. Accidentul a avut loc intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. Anuntati despre cele intamplate,…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat in varsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC, citat de Mediafax. Martorii au declarat ca au simtit un miros de ”cauciuc ars” si au observat ”flacari de aproximativ doi…

- Un pilot de raliu si doi spectatori au fost raniti, duminica, la Campionatul de Viteza in Coasta din Brasov, dupa ce concurentul a pierdut controlul vehiculului si a lovit o masina parcata pe marginea drumului, in care se aflau doua femei, transmite corespondentul Mediafax. Accidentul s-a produs duminica…

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri, in Spania. Un autobuz cu 48 de persoane la bord s-a izbit puternic de un tir. Accidentul s-a produs pe autostrada Andalucia, iar implicat a fost un autocar care efectua curse pe ruta Madrid-Sevilla-Huelva. Autobuzul s-a ciocnit cu un camion, informeaza…