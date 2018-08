Autocar răsturnat în prăpastie. Sunt multe victime în stare GRAVĂ Accidentul s-a produs vineri dimineata pe Autostrada A19, in zona Mecklenburg-Vorpommern (in nordul Germaniei). Un autocar al companiei Flixbus care circula din Stockholm (Suedia) spre Berlin s-a rasturnat. Cel putin 16 persoane din cei 61 de pasageri au fost ranite grav in urma accidentului.Victimele provin din mai multe tari.



Echipe speciale cerceteaza cauzele tragediei. Mai multe masini de salvare speciale au intervenit pentru a salva victimele. Acestea au fost transportate la spitale din regiune.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 16 oameni sunt in stare grava dupa ce un autocar s-a rasturnat, vineri, pe o autostrada aflata in nordul Germaniei. Nu se știe daca printre victime se afla și romani. Accidentul s-a produs...

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.

- Cei doi adulti, sot si sotie, sunt in stare de inconstienta. Copiii, doua fete in varsta de un an jumatate, respectiv, 4 ani, au fost scoase din masina si intubate. La fata locului au intervenit 2 ambulante si doua autospeciale SMRUD. Victimele sunt dirijate catre Spitalul Sf. Spiridion, Sf. Maria,…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca. Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz…

- Teribilul accident s-a produs duminica, 22 iulie, in jurul orei 7:30, pe Autostrada A1, in apropierea orașului Sankt Polten, sens de mers spre Viena. Mai exact, in vestul Vienei, la aproximativ 60 de kilometri distanța de capitala austriaca.

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu - Sebes catre aeroportul international Sibiu, o persoana suferind leziuni grave, iar alte treisprezece, leziuni usoare, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Dupa 0-1 cu Mexic, Germania va juca sambata contra Suediei, de la ora 21:00. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT, foto și video pe GSP.RO. Nemții au ținut o ședința de criza, in care jucatorii și-au spus toate nemulțumirile legate de gafele din meciul cu Mexic. Selecționerul Joachim Low a fost…

- O tanara de 18 ani a murit, iar prietenul ei de 19 ani este grav ranit, in urma unui teribil accident. Mașina in care se aflau cei doi a fost lovita din spate de un autocar și a fost proiectata pe cotrasens, intr-un TIR care circula regulamentar.e Accidentul a avut loc marți (29 mai), pe […] The post…