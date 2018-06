Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit, in Sinaia, cu un autocar care transporta 46 de turisti francezi, iar apoi s-a rasturnat intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- V. Stoica Dupa o perioada extrem de secetoasa, fara prea multe precipitații, locuitorii din comuna prahoveana Poiana Campina, satul Bobolia, au avut parte de ore de coșmar, in noaptea de joi spre vineri. O ploaie torențiala care a durat aproape o ora a provocat apariția unor viituri de amploare care…

- Trei persoane, intre care si un minor, au decedat in urma unui accident care s-a produs, luni, pe DJ 100L in comuna prahoveana Magurele, masinile in care se aflau victimele rasturnandu-se in urma impactului, transmite Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei persoane, intre care si un minor, au decedat in urma unui accident care s-a produs, luni, pe DJ 100L in comuna prahoveana Magurele, masinile in care se aflau victimele rasturnandu-se in urma impactului, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- O persoana a murit, iar alte sapte sunt ranite, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, in localitatea Sancraieni din judetul Harghita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana a murit, iar alta a fot grav ranita, vinery dup-amiaza, dupa ce tractorul in care se aflau a fost lovit de un tren in județul Brasov. Accidentul s-a petrecut la iesirea din satul Lunca Calnicului, judetul Brasov, catre comuna Chichiș, noteaza Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Patru persoane au fost ranite intr un accident rutier care a avut loc, vineri seara, in orasul Breaza, dupa ce doua masini s ar fi ciocnit frontal, una dintre victime fiind inconstienta, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- Șapte morti in urma unui accident in Neamț dupa ce au cazut cu un microbuz in raul Bistrița. Alte doua victime sunt cautate in continuare de pompieri. Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara.…