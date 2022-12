Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plecat din Chișinau, care mergea in Franța, a fost controlat de polițiștii austrieci 10 ore. In urma acțiunii, oamenii legii au confiscat cantitați importante de alcool și mancare. Un autocar care se indrepta spre Franța a fost supus unui control, la intrare in Austria dinspre Ungaria, care…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii de frontiera dupa ce a trecut ilegal raul Prut, prin inot din Romania, cu trei arme de vanatoare. Potrivit procurorilor PCCOCS, tanarul ar fi furat armele, in valoare totala de 34 de mii de euro, dintr-un magazin din Austria și le-ar fi introdus ilegal…

- O femeie in varsta de 55 de ani, membra a clanului mafiot ‘Ndrangheta, a fost prinsa in flagrant in timp ce arunca in aer un bancomat la Constanta. Katia Sanginesi a invațat metoda de jaf „Devil’s Pizza” in cadrul gruparii de la una dintre cele mai sangeroase ‘Ndrangheta, din Calabria, sudul Italiei,…

- ”Casa Noastra, producatorul usilor si ferestrelor QFort si unul dintre cei mai mari producatori de solutii de tamplarie termoizolanta din Europa Centrala si de Est, investeste peste 20 milioane euro intr-o noua fabrica langa Craiova, in judetul Dolj. Noua unitate de productie face parte dintr-un plan…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II și Turnu au depistat 80 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare și o autoutilitara. Cel mai mare grup, de 33 de persoane, a fost descoperit…

- „Cel mai mare prag din viața mea a fost sa invaț sa ma autodepașesc. Locuiesc de 32 de ani in Germania. Am venit aici din Romania impreuna cu fetițele noastre pentru o viața mai buna, urmandu-mi soțul care trecuse ilegal frontiera cu un an inainte. Eram atat de fericita c-am primit șansa de a duce o…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a vorbit despre rolul fundamental pe care Biserica Ortodoxa Romana il are in afara granitelor tarii: „Cum stati cu Biserica? Inteleg faptul ca Biserica are un rol fundamental in diaspora", a intrebat Bogdan Chirieac. „Biserica este…

- Apa romaneasca Aur"a ajunge si in Arabia Saudita, la jumatate de an de la semnarea unui parteneriat similar cu Dubai. In Arabia Saudita, apa Aur"a va fi consumata in special in hoteluri si restaurante, unde o sticla de 0,75 ml de apa plata se poate vinde cu 25-30 de dolari, in vreme ce in magazinele…