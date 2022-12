Autocar plecat din Chișinău, controlat 10 ore în Austria. Polițiștii dau vina pe România pentru vinul și țuica din bagaje Un autocar plecat din Chișinau, care mergea in Franța, a fost controlat de polițiștii austrieci 10 ore. In urma acțiunii, oamenii legii au confiscat cantitați importante de alcool și mancare. Un autocar care se indrepta spre Franța a fost supus unui control, la intrare in Austria dinspre Ungaria, care a durat 10 ore și in […] The post Autocar plecat din Chișinau, controlat 10 ore in Austria. Polițiștii dau vina pe Romania pentru vinul și țuica din bagaje appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatiorilor se apropie, iar romanii și moldoveni s-au pregatit deja cu bauturi și bucate alese pe care doresc sa le duca rudelor care muncesc in strainatate. Din pacate, un autocar care a plecat din Republica Moldova catre Franța a intampinat probleme cand a ajuns la granița cu Austria. Acesta…

- Un autocar plecat din Chișinau, care mergea in Franța, a fost controlat de polițiștii austrieci 10 ore. In urma acțiunii, oamenii legii au confiscat cantitați importante de alcool și mancare.

- Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de…

- Opoziția condusa de Austria va impiedica Bulgaria și Romania sa obțina joi aprobarea de a se alatura zonei Schengen, dar se așteapta ca cele 26 de țari membre sa admita Croația, transmite agenția Reuters, care citeaza surse diplomatice europene. Intrucat toate țarile membre trebuie sa fie de acord pentru…

- Bulgaria is threatening countermeasures if the Netherlands and Austria veto its Schengen accession, Acting Prime Minister Galab Donev said on Monday, adding that “common sense may prevail” in the remaining days until the crucial vote is taken, according to Euractiv. Bulgaria, Romania, and Croatia are…

- Incident la granița Romaniei cu Ucraina, in punctul de trecere al frontierei din Vicovu de Sus. O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera. O ucraineanca a ajuns, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, hotarata sa intre in Romania. Politistii…

- Liderul AUR a declarat ca Romania nu ar trebui sa mai dea „nici macar un leu” guvernului de la Chișinau, deoarece nu facem decat „sa finanțam separatism anti-romanesc, finanțand acea guvernare”. Nici cu ajutoarele pentru refugiații din Ucraina nu mai este de acord Simion, care susține ca jumatate dintre…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…