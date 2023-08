Autocar cu zeci de turiști, accident grav pe litoral Un autocar in care se aflau aproximativ 45 de cetațeni a fost implicat intr-un accident, luni, in Navodari, județul Constanța. Planul roșu de intervenție a fost activat. O femeie translator, care ajuta la dialogul dintre polițiști și persoanele implicate, spune ca șoferul ar fi fost incurcat de GPS-ul care l-ar fi condus pe acel drum și nu a observat la timp limitatorul de viteza. Autocarul s-ar fi indreptat catre Kiev, potrivit Ziua de Constanța. UPDATE 22:06. In prezent 6 persoane adulte sunt transportate la spital, conștiente, cu traumatisme la nivelul capului și membrelor superioare/inferioare.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

