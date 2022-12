Autocar cu zeci de pasageri, răsturnat în vestul țării – șapte victime Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. Autocarul este rasturnat pe partea stanga la un metru adancime intr-un sant. UPDATE: In urma evaluarii medicale de la fața locului, 8 victime au fost transportate la spital, conștiente. 3 persoane s-au deplasat catre domiciliu cu mijloace proprii, iar restul ocupanților sunt transportați la ieșirea din localitate, intr-un spațiu pus la dispoziție de catre autoritațile locale.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

