- Cel putin 16 persoane au murit dupa ce un autocar ce transporta turisti s-a rasturnat de pe un drum cu serpentine si a cazut intr-o prapastie in apropierea orasului Svoghe din Bulgaria, a anuntat ministrul de Interne Valentin Radov, relateaza site-ul agentiei...

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 27 au fost ranite, dupa ce un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Accidentul a avut loc pe o autostrada, la 20 de kilometri distanța de capitala Sofia. In urma tragediei, Guvernul de la Sofia a decretat ziua de luni zi de doliu național.

- Un incendiu violent a cuprins sediul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Flacari uriașe au devastat acoperișul Palatului Episcopal din Piața Unirii. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul. Focul a cuprins tot acoperișul Palatului Episcopal din Oradea, iar unul dintre turnurile cladirii, de…

- Un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți in accident. Autoritațile au trimis in zona masive echipe de intervenție. Naționalitatea victimelor nu a fost, deocamdata,...

- Incendiul a afectat partial Hotelul Best Western Sevres Montparnasse, situat in arondismentul al XV-lea din Paris, potrivit Le Parisien. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate din hotel din cauza incendiului izbucnit la parterul imobilului. Printre persoanele evacuate se numara cel…

- Un autocar a fost cuprins de flacari, marți seara, pe Drumul Național 7, in zona Dealul Negru, județul Valcea, primele informații aratand ca nu s-au inregistrat victime, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Valcea, un șofer care circula pe DN 7 a sesizat ca un autocar a fost curpins de flacari,…

- Reprezentantii ISU Gorj au anuntat, vineri, ca au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar in care se aflau 33 de copii si 4 adulti. "Pana la sosirea echipajelor ISU, incendiul care se manifesta la compartimentul motor al autovehiculului, a fost lichidat…

- Conform datelor obtinute de reprezentantii ambasadei, in urma producerii accidentului 11 cetateni romani au suferit rani usoare si medii care au necesitat ingrijiri medicale. Zece dintre acestia au fost transportati la o unitate medicala din zona, fiind ulterior externati la cerere pentru a-si continua…