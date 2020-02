Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu turisti romani a ramas blocat din cauza zapezii in Bulgaria, in pasul Republika, in apropiere de satul Voneshta Voda, informeaza joi BTA, potrivit AGERPRES.Din cauza ninsorilor abundente si a vanturilor puternice, alimentarea cu energie electrica in numeroase sate din intreaga…

- Un autocar ajuns intr-un sant, persoane ce au nevoie de dializa blocate intr-o ambulanta BGS intr-o statie PECO si mai multe masini blocate din cauza zapezii intre Girov si Hanu Ancutei sint doar citeva dintre „coordonatele” unei seri de cosmar in Neamt. E drept ca s-au succedat coduri de la galben…

- Gylfi Sigurdsson, cel mai bun jucator islandez, a fost anunțat ca va fi vandut in aceasta luna. Ragnar Sigurdsson (foto), liderul apararii, iși cauta echipa, dupa ce Rostov i-a reziliat contractul. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria…

- Ziarul Unirea FOTO: Circulație restricționata pe Transalpina, cel mai inalt drum din țara, din cauza zapezii Incepand de astazi, 13 decembrie, circulația pe Transalpina, cel mai inalt drum din Romania, va fi restricționata pentru camioane pe toata perioada iernii. Stratul de zapada, la aceasta ora,…

- Noroaielenu sunt neobișnuite in satele din Romania, dar nu s-a mai auzitpana acum ca un cal sa fie blocat pana la gat intr-o mlaștina.S-a intamplat insa intr-o localitate din Dolj.Calul a ajuns in noroi pana la gat, fara sa mai poata sa se miște, in urma cu cateva zile intr-o comuna din Dolj, Coțofenii…

- Luand exemplul unor metropole precum Paris, Viena sau Lyon, Primaria unui oras din Vestul Romaniei intentioneaza sa achizitioneze autobuzele fara sofer. Licitatia va fi organizata in primavara anului viitor, autobuzele autonome care costa intre 250.000 si 350.000 de euro, urmand sa circule in zona centrala…