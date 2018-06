Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar înmatriculat în România, având la bord 48 de pasageri, a fost implicat, azi, într-un accident în apropierea localitații Vidin din Bulgaria, 11 români fiind raniți ușor, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, românii raniți au fost externați…

- Ambasada Romaniei la Sofia urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitatii Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri. Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim…

- Ambasada Romaniei la Sofia anunta ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitații Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri.Romanii se intorceau dintr-o vacanta…

- Un autocar romanesc cu 48 de pasageri la bord a fost implicat joi (7 iunie) intr-un accident in apropiere de roasul Vidin din Bulgaria. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Sofia s-a deplasat la locul accidentului și la spitalul la care au fost transportate persoanele ranite pentru…

- In aceasta dimineata un accident rutier a avut loc in apropierea localitatii Vidin din Bulgaria. Un autocar inmatriculat in Romania, cu 48 de pasageri la bord a fost implicat in eveniment.Ambasada Romaniei la Sofia a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi, ca un roman și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in apropiere de Budapesta. In coliziune au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in țara noastra. Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice,…

- Ambasada Romaniei la Budapesta, in contact permanent cu autoritatile ungare Foto: mae.ro. Ambasada României la Budapesta este în contact permanent cu autoritatile ungare si cu membrii familiilor victimelor accidentului de ieri, soldat cu noua morti, toti români. Politia…

- UPDATE | Un detaliu halucinant a ieșit la iveala in cazul accidentului din Ungaria. Șoferul microbuzului era LIVE pe Facebook in momentul producerii accidentului. UPDATE | Poliția maghiara a marit bilanțul victimelor, noua pasageri din microbuz au decedat. Doua femei și șapte…