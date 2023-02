Pompierii militari au intervenit, duminica seara, dupa ce un autocar cu pasageri s-a rasturnat in sant pe DN 29, intre Salcea si Dumbraveni (la 18 km de Suceava), a informat ISU Suceava. Sursa citata a precizat ca in autocarul rasturnat se aflau sase persoane, niciuna dintre acestea neavand nevoie de ingrijiri medicale dupa accident. Potrivit ISU Suceava, toate cele sase persoane implicate in accident au fost evaluate la fata locului de catre personalul medical si paramedical, dar niciuna nu a necesitat ingrijri medicale. La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Suceava…