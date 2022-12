Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de persoane s a rasturnat noaptea trecuta in municipiul Pascani, judetul Iasi. Alerta a fost data putin dupa miezul noptii cand a fost activat si Planul Rosu de Interventie. Potrivit ISU Iasi, la ora 00. 03 prin apel prin SNUAU 112 salvatorii au fost anuntati ca un autocar cu 35 de…

- Un autocar in care se aflau 35 de persoane, membri ai unui ansamblu folcloric care mergeau la un festival de sezon, s-a rasturnat in cursul noptii de vineri spre sambata, in apropiere de Pascani.

- Un grav accident rutier, in care sunt implicate zeci de persoane, a avut loc in noaptea de vineri spre sambata la intrarea in Pașcani, acolo unde un autocar din Botoșani cu peste 30 de calatori s-a rasturnat.

- Un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Pascani, judetul Iasi, 25 de persoane fiind transportate la spital. Cincisprezece dintre pasageri sunt adolescenti. Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar…

- Seara trecuta, la ora 18:49, pompierii din cadrul ISU ARAD au fost solicitati sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, autocar cu 33 de persoane la bord, rasturnat in afara partii carosabile in judetul Arad, la iesirea din localitatea Buteni catre localitate Cuied. Potrivit ISU Arad, pentru…

- Joi seara, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Mihail Kogalniceanu din sectorul Centru al Capitalei, o ambulanța s-a rasturnat pe carosabil, in urma unui impact violent cu un alt automobil, la volanul caruia se afla o șoferița in varsta de 42 de ani. Potrivit poliției, in urma coliziunii,…

- A fost cod rosu de interventie, azi-noapte, in județul Teleorman, dupa ce un microbuz plin cu persoane a fost izbit de o duba care nu a oprit la stop. Accidentul s-a produs la intersectia 1 Mai cu Cuza Voda și 13 persoane au ajuns la spital, potrivit Alexandria, Teleorman, Romania 2.0. Pasagerii, angajatii…

- Joi, la ora 10:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, pe DN 19, intre localitațile Carei și Moftin. La fața locului s-au deplasat 9 cadre militare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa…