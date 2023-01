Autocar cu 52 de oameni, răsturnat la Jucu, lângă Cluj Un autocar cu 52 de oameni s-a rasturnat pe șosea, in localitatea Jucu, de langa Cluj. Din fericire, doar 2 persoane au cerut consult medical la fața locului. Potrivit IPJ Cluj, soferul autocarului ar fi pierdut controlul volanului. Un autocar cu 52 de persoane a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier, in localitatea Jucu, doua persoane solicitand consult medical. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier in urma caruia un autocar a iesit in afara partii carosabile. In momentul sosirii echipajelor operative la fata locului ocupantii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 52 de persoane a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier, in localitatea Jucu, doua persoane solicitand consult medical."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier in urma caruia un autocar a iesit in afara partii carosabile.…

- Un autocar cu 52 de persoane a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier, in localitatea Jucu, doua persoane solicitand consult medical."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier in urma caruia un autocar a iesit in afara partii carosabile.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier in urma caruia un autocar a ieșit in afara parții carosabile. Evenimentul rutier a avut loc pe raza localitații clujene Rascruci, pe drumul național 1C. La misiune au luat parte o autospeciala cu…

- Astazi, in jurul orei 15.25, un autocar plin cu oameni s-a rasturnat intr-un șanț din localitatea Rascruci, județul Cluj, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Potrivit ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și trei ambulanțe SMURD. „Pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier, in urma caruia un autocar a ieșit in afara parții carosabile. In momentul sosirii echipajelor operative la fața locului ocupanții erau ieșiți din autocar, iar pana acum doua persoane au solicitat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, marți, la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci. `Apelul de urgența a venit in jurul orei 14:58, iar la fața locului

- Accident rutier cu o victima incarcerata la iesire din localitatea Balaușeri spre municipiul Targu Mureș. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mures si pompierii voluntari din cadrul SVSU Sangeorgiu de Padure. Revenire interventie localitatea Balauseri: este vorba…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dupa-amiaza pentru a scoate o persoana surprinsa sub o garnitura de tren in apropierea depoului CFR din municipiul Cluj-Napoca. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 14.30, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale…