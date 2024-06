Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau peste 50 de copii si insotitori adulti a fost implicat intr-un accident rutier, luni dupa amiaza, in judetul Bacau, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe raza comunei Racaciuni din judetul Bacau, unde un autocar a iesit in afara partii carosabile, transmite…

- In cursul acestei zile, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Racaciuni, sat Racaciuni, in urma unui apel primit pe SNUAU 112 care anunța faptul ca un autocar a ieșit in afara parții carosabile. La locul accidentului au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…

- Un autocar in care se aflau 51 de copii și trei adulți a fost implicat luni intr-un accident in județul Bacau.Potrivit ISU Bacau, accidentul a avut loc in comuna Racaciuni. In apelul la 112 se anunța ca un autocar a ieșit in afara parții carosabile.

- Un accident grav s-a petrecut in aceasta dimineata in Constanta, intre un TIR si un autocar plin cu zeci de ucraineni. 13 copii si doi adulti au fost raniti, iar autoritatile au activat de urgenta planul rosu de interventie. Impactul a avut loc intre localitatile Tariverde si Baia, chiar la trecerea…

- Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de interventie, luni dimineața, dupa un accident intre un TIR si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori. In urma evenimentului, patru persoane au fost transportate la spital.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de interventie, in noaptea de duminica spre luni, dupa un accident intre un TIR si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori. In urma evenimentului, patru persoane au fost transportate la spital.

- Autoritatile din Valcea au activat, in aceasta dimineata, Planul rosu dupa ce un autocar plin cu copii s-a izbit de un autoturism, rasturnandu-se pe DN 67, in localitatea Tomsani, in urma accidentului o persoana decedand, iar mai multi copii fiind transportati la spital, pentru ingrijiri medicale. Potrivit…

- Accident grav in Bistrița Nasaud! Primele informații arata ca 6 copii sunt implicați! Autoritațile au fost sesizate și intervenit de urgența la fața locului. Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție.