Autocar, căzut de pe un pod. Patru oameni au murit în Finlanda Patru oameni si-au pierdut viata vineri in Finlanda, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod care traversa o linie de cale ferata in apropierea localitatii Kuopio, in estul tarii, la 335 km nord de capitala Helsinki, a informat politia, potrivit dpa. Alte doua persoane au suferit rani grave. Potrivit politiei, 20 de oameni au fost transportati la spitalul universitar din Kuopio pentru consult medical. Un martor ocular a relatat la postul public YLE ca autocarul a lovit mai multe masini oprite la lumina rosie, dupa care a plonjat printr-o balustrada pe linia de cale ferata.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

