- La data de 1 martie 2020, in jurul orei 09.50, pe DJ 704, intre localitațile Vinerea și Șibot, o femeie de 42 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, s-a angajat in depașirea regulamentara a unui autovehicul, iar la revenirea pe banda de mers a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, luni, pe un drum județean din județul Timiș. Șoferul mașinii a fost preluat cu un elicopter și transportat la spital.Potrivit ISU Timiș, o mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in județul Arad, pe raza localitații Capruța. Accidentul s-a produs in jurul orei 11.20, fiind implicat un autoturism cu trei persoane aflate in interior. Au intervenit trei echipaje…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Șeica Mica, care se deplasa la volanul unei mașini pe DN14, la intrare in localitatea Tarnava dinspre Copșa Mica, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a intrat intr-un parapet și, din rioșeu, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Read More...

- O masina s a rasturnat, pe raza comunei Brodina, informeaza ISU Suceava. Incidentul s a soldat cu doua victime, dintre care una incarcerata. Persoana incarcerata nu are semne vitale.La fata locului intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui…

- Grav accident rutier petrecut in aceasta dimineața pe raza comunei Pogana, in localitatea Bogești din județul Vaslui, dupa ce un conducator auto a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat pe carosabil. Un barbat, pasager in autoturism, a fost transportat la spitalul din Barlad in coma.

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10.30, in localitatea Leorinț, pe DJ 142L. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Urgența Alba, un automobil s-a rasturnat, iar o persoana a fost proiectata in afara mașinii. Victima,…

- Un camion incarcat cu iaurt s-a rasturnat, duminica seara, pe Autostrada A 1, in zona Giurgiu, șoferul, un cetațean maghiar fiind preluat de o ambulanța SMURD de la Detașamentul Bolintin Vale și transportat la Spitalul Universitar București, cu fractura la braț. Drumul spre Pitești este blocat, anunța…