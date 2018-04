Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Filmului Francez se va desfasura, incepand cu editia a 22-a, primavara, in perioada 24 aprilie - 6 mai, pe marile ecrane din noua orase - Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara. "Inspirat de intreaga simbolistica a protestelor din Mai 1968,…

- Siemenes România a semnat Carta Diversitatii, continuând si întarind astfel angajamentul companiei de sustinere si promovare a diversitatii, egalitatii de sanse si incluziunii sociale, atât intern, cât si extern. „Diversitatea este un resort al inovatiei…

- Producatorul turc de autobuze Otokar, desemnat castigatorul licitatiei pentru cele 400 de autobuze pe care Primaria Capitalei vrea sa le cumpere, se arata increzator in rezultatul contestatiei si estimeaza ca autoritatile romane vor da o solutie favorabila in trei-patru saptamani. Denis Toublanc, director…

- În ultimul trimestru al anului trecut cererea pentru proprietați rezidențiale (atât apartamente, cât și case) s-a diminuat, în medie, cu 13% fața de trimestrul anterior în cele mai mari șase orașe ale țarii, potrivit unui studiu realizat de catre agenția clujeana Edil…

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…