- Noua oameni au murit intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit luni seara. In camin locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul de lemn era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii au fost evacuați. Au…

- 46 de oameni au murit, dupa ce un autocar a luat foc, in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02.00, in apropierea satului Bosnek, a spus Ministerul bulgar de Interne. Printre victime se numara…

- O tragedie de proporții a zguduit Bulgaria cu cateva ore in urma! Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei. Din nefericire, printre victime se numara și mai mulți copii. Iata cum s-a intamplat,…

- Județul Suceava a inregistrat pana in data de 21 noiembrie a.c, de la inceputul pandemiei, 36.779 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 35.451 au fost declarate pana acum vindecate și 1.984 au decedat. Duminica s-au inregistrat 21 de cazuri noi de infectare și și 3 persoane au fost ...

- ​Locuitorii din Tonga, arhipeleag cunoscut cândva sub denumirea de ”Perla Pacificului de Sud, s-au grabit sa se vaccineze împotriva coronavirusului, dupa ce vineri a fost confirmat primul caz Covid-19 din țara, relateaza BBC. Este vorba despre o persoana vaccinata complet care…

- Dacian Cioloș prezinta, astazi, Parlamentului lista membrilor Guvernului și programul de guvernare, sperand, din motive care scapa, sa obțina votul de investitura. Asta, in ciuda faptului ca, in afara...

- Un autobuz in care se aflau 39 de calatori a ieșit de pe carosabil și a cazut marți intr-o prapastie, in districtul Mugu, din nord-vestul Nepalului. In urma incidentului, cel puțin 25 de oameni au murit, iar mai multe au fost ranite, informeaza BBC și Digi24.Mulți dintre pasageri se intorceau acasa…